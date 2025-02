Ciclismo. Festa per i 50 anni dello Stabbia Ciclismo

Grande revival domani sera sabato al Circolo 23 Agosto di Stabbia. Ci sarà anche David Pratelli, noto attore, imitatore e conduttore televisivo, alla grande serata di domani sera, quando il gruppo ciclistico locale festeggerà i 50 anni di attività. "Mezzo secolo di storie e passioni" dice il presidente Luciano Benvenuti che le ha vissute tutte dal 1974 ad oggi, in quanto fu uno dei fondatori della società ciclistica. Si inizia alle 19.30 con tutti gli atleti che hanno indossato la maglia dello Stabbia Ciclismo in questi 50 anni di attività. Una mega festa a confermare l’impegno profuso nella diffusione del ciclismo e per i valori di determinazione, responsabilità e socialità. Lo Stabbia Ciclismo da sempre è orgoglio del territorio, una realtà sportiva importante che si dedica con grande impegno e passione ai ragazzi. Saranno ricordate le stagioni più belle e le oltre 200 vittorie conseguite.

Antonio Mannori