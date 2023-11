Ciclismo. Fine settimana fuoristrada, Gargantini a caccia del bis

Fine settimana con il Ciclocross. Già stamane i portacolori della Salus Seregno Academy e del GS Cicli Fiorin saranno di scena a Fanano, in provincia di Modena. Intanto, la Salus festeggia la prima vittoria della sua storia nelle gare del fuori strada. A firmarla è stato Dario Gargantini che, mercoledì scorso, si è imposto a Ciliverghe di Mazzano (Bs) nella gara riservata agli Elite. Gargantini ha vinto per distacco, mentre Matteo Bordini (Fiorin) si è classificato in quarta posizione. E Gargantini è atteso oggi al bis e con lui i compagni Marco Crocè, Riccardo Spinello, Sara Tarallo, Diego Nembrini, Mattia Stenico e Kristian Blanc. Domani, il Trofeo comune di Marcaria a Ospitaletto Mantovano. In palio la terza manche del Trofeo System Cars SlopLine-Memorial Claudia Bonfanti.

Dan.Vig.