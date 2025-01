Ciclismo: prime adesioni alla classica Firenze-Empoli che aprirà la stagione

Empoli, 21 gennaio 2025 - Sono già arrivate al G.S. Maltinti Banca Cambiano che organizza la corsa, le prime iscrizioni per la Firenze-Empoli la classica nazionale per élite e under 23 che aprirà anche quest’anno, sabato 22 febbraio la stagione ciclistica in Toscana. Sarà sicuramente un grande successo di adesioni anche questa volta, mentre è stato confermato il tracciato della gara. Ritrovo al Piazzale Michelangelo da dove alle 11,45 si muoveranno i corridori per raggiungere Galluzzo dove a mezzogiorno è prevista la partenza ufficiale.

Da qui a San Casciano, Cerbaia, Ginestra Fiorentina, Montelupo, Empoli con passaggio dal traguardo di via Carraia. A questo punto previsti cinque giri con le salite di Monteboro e Monterappoli di km 17,500 l’uno. Infine l’ultimo giro di 21 chilometri e mezzo che oltre alle due salite ricordate, prevede a 6 km dalla conclusione la breve ma arcigna salita di “Casette”. La Firenze-Empoli ricorderà anche Renzo Maltinti storico presidente del sodalizio organizzatore ed è patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e dai comuni di Firenze ed Empoli.

Antonio Mannori