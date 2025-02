Ciclismo: il forte inglese Granger fa sua la Firenze-Empoli

Empoli,22 febbraio 2025 - Erano 19 anni che un atleta straniero, l’ultimo fu il francese Aurelien Passeron nel 2006, non vinceva la Firenze-Empoli, la classica nazionale di apertura per élite e under 23 che ha ricordato Renzo Maltinti.

Ha vinto il ventiquattrenne David Benjamin Granger, atleta di punta della formazione toscana della MG Vis Costruzioni e Ambiente diretta da Baldini e Frizzo. Successo del più forte in volata ma anche nello sviluppo della gara, in quanto Granger ha promosso una fuga dopo 20 km con altri sei corridori.

Dopo 60 km sono rientrati sul plotoncino altri 8 corridori e il drappello dei battistrada si è sgretolato al quarto passaggio sulla salita di Monterappoli. In testa sono rimasti in sei; sulla salita di Casetta hanno mollato anche Guzzo, primo a Empoli nel 2022 e Regnanti del Team Hopplà il migliore con Galigani dei toscani in gara.

Il quartetto è andato così a giocarsi la vittoria, una questione tra Chesini e Granger che lo ha rimontato proprio negli ultimissimi metri per cogliere l’importante successo. Una Firenze-Empoli veloce, oltre 42 di media, con 173 partenti presente al momento del via, Letizia Perini assessore allo sport del Comune di Firenze, mentre all’arrivo c’erano il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il presidente del CONI regionale Simone Cardullo e per la Regione Toscana Enrico Sostegni. Ottima come da tradizione l’organizzazione per la soddisfazione di Roberto e Cristina Maltinti.

Nella giornata di domenica 23 febbraio, per chi ha gareggiato a Empoli, la rivincita sulle colline delle Cerbaie nel 63° G.P. La Torre di Fucecchio-Memorial Simonetto Campigli. Iscritti 133 corridori di 21 squadre, e circuito ondulato di km 3,900 da ripetere 26 volte per complessivi 101 km. Il via alle 13,30, l’arrivo attorno alle 16.

ORDINE DI ARRIVO: 1)David Benjamin Granger (MG Kvis) km 152, in 3h36’17”, media km 42,167; 2)Cesare Chesini (MBH Bank Colpack); 3)Diego Nembrini (General Store); 4)Alessandro Cattani (InEmiliaRomagna) a 7”; 5)Matteo Regnanti (Team Hopplà) a 30”; 6)Guzzo; 7)Rossetti a 3’41”; 8)Veneri; 9)Bosio; 10) Galigani.