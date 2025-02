Ciclismo. Firenze-Empoli. Fuga dopo 20 km. Vittoria di Granger

Parla inglese la 38esima Firenze-Empoli, la classica nazionale che ha aperto la stagione in Toscana. Ad imporsi sul traguardo di via Carraia, il ventiquattrenne inglese David Benjamin Granger, atleta di punta della formazione massese MG Kvis che ha regolato in volata tre compagni di fuga. Un successo meritato in quanto Granger è stato tra i sette promotori della fuga nata dopo 20 km e che ha deciso la gara. Sui 7 al comando sono rientrati più avanti in otto e il plotoncino si è frazionato in salita, con 4 corridori rimasti al comando sulla salita di Casetta, e in volata Granger si è dimostrato il più forte di tutti. Al via 173 corridori, e il migliore dei toscani il valdarnese Regnanti. Oggi la seconda gara a Torre di Fucecchio sul classico e ondulato circuito. Sono 133 gli iscritti, e 101 i km in programma con partenza alle 13,30.

Ordine di arrivo: 1) David Benjamin Granger (MG Kvis) Km 152, media km 42,167; 2) Cesare Chesini (MBH Bank Colpack); 3) Diego Nembrini (General Store); 4) Cattani a 7’’; 5) Regnanti a 30’’; 6) Guzzo; 7) Rossetti a 3’44’’; 8) Veneri; 9) Bosio; 10) Galigani.

Antonio Mannori