Ciclismo. Firenze-Empoli, scelto il percorso della gara di apertura della stagione 2024

Approvato dalla Struttura Tecnica il percorso della 37ª Firenze-Empoli la gara di apertura per i dilettanti élite/under 23 che il prossimo 24 febbraio aprirà come avviene ormai da quasi 40 anni la stagione ciclistica in Toscana. Organizzata dalla Maltinti Banca Cambiano, prevede il ritrovo al Piazzale Michelangelo a Firenze da dove alle 11,45 si muoveranno i corridori percorrendo circa 6 chilometri di trasferimento fino a Galluzzo dove a mezzogiorno sarà dato il via ufficiale. I corridori (massimo 6 per ogni squadra) raggiungeranno Chiesanuova da Scopeti e S.Andrea in Percussina, quindi Cerbaia, Ginestra Fiorentina, Montelupo Fiorentino per raggiungere via Carraia a Empoli tradizionale sede di arrivo.

A questo punto i corridori percorreranno per 5 volte un circuito di circa di km 16,900 con le salite di Monteboro e Monterappoli, mentre il sesto ed ultimo giro sarà lungo 23 km in quanto i corridori giunti all’ingresso in Empoli, raggiungeranno Pozzale e la breve ma dura asperità de "Le Casette" a circa 5 km dal traguardo, dopo complessivi 149 chilometri. Nel 2023 vinse l’aretino Francesco Della Lunga del Team Colpack. La Firenze-Empoli 2024 rientra tra le manifestazione collaterali per la partenza del Tour de France da Firenze: tra le novità al seguito della gara fiorentina, ci potrebbe essere anche il direttore generale del Tour Christian Prudhomme.

Antonio Mannori