Ciclismo. Fiumara trionfa anche a Impruneta

Il campione regionale dei cronomen Nicolò Fiumara (foto) ha confermato anche ad Impruneta (Firenze) di essere in grande condizione aggiudicandosi allo sprint su di un drappello di dieci unita l’impegnativa gara fiorentina. Il portacolori del Team Paletti cresciuto nel vivaio della Ciclistica Maranello dopo essere stato protagonista nel Giro delle Tre Provincie si è aggiudicato in perfetta solitudine la classica 65^ Coppa Caduti di Casalguidi e poi domenica scorsa nell’internazionale Coppa Diddi si è aggiudicato la classifica a punti e ieri ha dimostrato di riuscire ad imporsi anche allo sprint con una bella volata precedendo il favorito Lorenzo Luci. Fiumara può certamente incrementare la sua già brillante stagione con le classiche d’autunno quali la Lugo-S.Marino. Si è fermato invece ai piedi del podio il giovanissimo Flavio Mattia Richeldi (Ciclistica Maranello) in quel di Sasso Marconi (Bo). Si è conclusa con la cancellazione della tappa di Madrid una tormentata Vuelta vinta dal danese Vineegard con il finalese Giovanni Aleotti che nonostante il grande lavoro al fianco di Pellizzari ha concluso al 56° posto nella classifica generale e dovrebbe disputare una breve corsa a tappe per poi essere al via del Giro dell’Emilia che quest’anno partirà da Mirandola con presentazione il 19 settembre. Dopo tanti impegni ha riposato l’azzurra Alessia Orsi mentre la gemella Martina ha colto una pregevole quinta piazza a Racconigi (Cuneo). Sempre nel settore femminile a San Martino di Castrozza nella gara internazionale fuoristrada è giunta ancora nella top five la pavullese Chiara Gualandi mentre Rachele Barbieri vestirà la sua ennesima maglia azzurra agli europei di Gravel che si svolgeranno domenica prossima ad Avezzano.

Andrea Giuisti