Ciclismo: a Ponticino settima vittoria per Agnini

Ponticino (Arezzo), 28 settembre 2025 – La penultima gara in Toscana degli allievi (quella finale sarà il Memorial Piero Forconi a Mercatale Val di Pesa domenica 12 ottobre) si è disputata sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo a Ponticino, la località resa celebre anche dal noto cantautore e conduttore televisivo e radiofonico Pupo.

Un centinaio gli atleti in gara nella Coppa Nuova IEMT-Memorial Nino e Giorgio nell’ambito della 60^ Festa del Perdono che prevedeva un tratto in linea di 35 km e mezzo e tre giri di km 16,500 con la salita di Poggio Bagnoli.

È stato uno show del Team fiorentino Iperfinish Fabbri alla ventunesima vittoria della stagione, con la coppia Agnini-Spanio che ha sferrato l’attacco decisivo a circa 25 km dal traguardo. Nessuno è stato in grado di raggiungere i due brillanti atleti, protagonisti in varie altre occasioni nel corso della stagione 2025.

L’arrivo dei due in parata, e settima vittoria per il lucchese Edoardo Agnini sul compagno di squadra Spanio, mentre il gruppo degli inseguitori è giunto a poco più di un minuto di ritardo ed è stato regolato per il terzo posto dal laziale Bryan Paris del Team Coratti, un altro dei favoriti della gara che ha avuto un ottimo successo a chiusura dell’intenso programma organizzativo del Pedale Toscano Ponticino. ORDINE DI ARRIVO: 1)Edoardo Agnini (Iperfinish) Km 85. in 2h00’35”, media km 42,294; 2)Marco Spanio (idem); 3)Bryan Paris (Work Service Team Coratti) a 1’16”; 4)Tommaso Roggi (Iperfinish); 5)Lorenzo Luci (idem); 6)Daniele Bacci (Team Valdinievole); 7)Daniele Ginesi (Iperfinish); 8)Salvatore Leonetti (Uc Empolese); 9)Aleksander Kolarski (Sancascianese); 10)Emanuele Favilli (Iperfinish).