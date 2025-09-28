Acquista il giornale
Ciclismo: a Ponticino settima vittoria per Agnini

Ventunesimo successo tra gli allievi della Iperfinish

di ANTONIO MANNORI
28 settembre 2025
Il vincitore della gara Edoardo Agnini

Il vincitore della gara Edoardo Agnini

Ponticino (Arezzo), 28 settembre 2025 – La penultima gara in Toscana degli allievi (quella finale sarà il Memorial Piero Forconi a Mercatale Val di Pesa domenica 12 ottobre) si è disputata sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo a Ponticino, la località resa celebre anche dal noto cantautore e conduttore televisivo e radiofonico Pupo.

Un centinaio gli atleti in gara nella Coppa Nuova IEMT-Memorial Nino e Giorgio nell’ambito della 60^ Festa del Perdono che prevedeva un tratto in linea di 35 km e mezzo e tre giri di km 16,500 con la salita di Poggio Bagnoli.

È stato uno show del Team fiorentino Iperfinish Fabbri alla ventunesima vittoria della stagione, con la coppia Agnini-Spanio che ha sferrato l’attacco decisivo a circa 25 km dal traguardo. Nessuno è stato in grado di raggiungere i due brillanti atleti, protagonisti in varie altre occasioni nel corso della stagione 2025.

L’arrivo dei due in parata, e settima vittoria per il lucchese Edoardo Agnini sul compagno di squadra Spanio, mentre il gruppo degli inseguitori è giunto a poco più di un minuto di ritardo ed è stato regolato per il terzo posto dal laziale Bryan Paris del Team Coratti, un altro dei favoriti della gara che ha avuto un ottimo successo a chiusura dell’intenso programma organizzativo del Pedale Toscano Ponticino. ORDINE DI ARRIVO: 1)Edoardo Agnini (Iperfinish) Km 85. in 2h00’35”, media km 42,294; 2)Marco Spanio (idem); 3)Bryan Paris (Work Service Team Coratti) a 1’16”; 4)Tommaso Roggi (Iperfinish); 5)Lorenzo Luci (idem); 6)Daniele Bacci (Team Valdinievole); 7)Daniele Ginesi (Iperfinish); 8)Salvatore Leonetti (Uc Empolese); 9)Aleksander Kolarski (Sancascianese); 10)Emanuele Favilli (Iperfinish).  

