Ciclismo. Giglio d’Oro, duello all’ultimo sprint. Ciccon e Milan divisi da 10 punti

Lotta in famiglia al momento nel 52° Giglio D’Oro il premio nazionale per il miglior professionista italiano della stagione organizzato dalla società SSDRL Giglio d’Oro con Lorenzo e Saverio Carmagnini, il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Gruppo Toscano Giornalisti sportivi dell’USSI. Giulio Ciccone che sarà dal 23 agosto in Piemonte al via del Giro di Spagna, ha superato il compagno di squadra Jonathan Milan di 10 punti grazie al successo per distacco nella Clasica di San Sebastian e all’ultima tappa della Vuelta a Burgos. Per Ciccone i punti in classifica sono 340, seguito dal suo compagno di squadra nella Lidl Trek, Milan a quota 330. La stagione peraltro propone numerosi altri appuntamenti ad iniziare dalla Vuelta in Spagna, senza dimenticare i Campionati del Mondo in Ruanda e subito dopo quelli Europei in Francia e le classifiche del fine stagione.

Da segnalare tra gli altri premi che saranno consegnati mercoledì 19 novembre in occasione del Gran Galà con la cerimonia finale del premio al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano, quello a Filippo Conca laureatosi Campione Italiano assoluto in linea. Nella classifica attuale del 52° Giglio D’Oro dietro Ciccone e Milan seguono Ganna con 230, Conca 175, Scaroni e Covi 165, Ulissi 120.

Antonio Mannori