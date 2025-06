Ciclismo: Ciccone e Milan in testa alla classifica del Giglio D'Oro

Calenzano, 13 giugno 2025 – È un Giglio D’Oro al momento incertissimo nella sua classifica quello attuale. Dopo i risultati del Giro d’Italia e nonostante il ritiro nella parte finale della corsa rosa a seguito della caduta, Giulio Ciccone si era portato in testa alla classifica della cinquantaduesima edizione dell’unico premio nazionale la cui classifica è determinata dai risultati ottenuti, a ruota di Filippo Ganna.

Ma in questi giorni al Giro del Delfinato con una volata delle sue, magnifica per potenza e scelta di tempo, Jonathan Milan ha raggiunto Ciccone a quota 170. Quella di quest’anno sarà probabilmente un’edizione incertissima nel risultato fino alla fine, ma oltre all’aspetto tecnico e agonistico, sono previste alcune importanti novità sul piano promozionale volute da Saverio Carmagnini e dal figlio Lorenzo attuale presidente della società organizzatrice del prestigioso premio. Tra poco più di un mese è prevista una serata di gala per lanciare un abbinamento particolare del 52° Giglio D’Oro e svelare altre iniziative che riguardano il premio la cui cerimonia finale con i tanti riconoscimenti previsti è stata programmata per lunedì 17 novembre con il “Gran Galà” al Ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano.

Il Premio Giglio D’Oro è patrocinato in primis dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze. Ogni anno viene assegnato al miglior professionista italiano della stagione in base ai risultati conseguiti, con un punteggio che varia a seconda dell’importanza della manifestazione. L’ultimo vincitore ricordiamo fu il toscano e Campione Italiano 2024 Alberto Bettiol, che ricevette il premio nel novembre scorso. Sono previsti in occasione della cerimonia di novembre, diversi altri premi, per il vincitore del titolo italiano assoluto, per quello del Giro d’Italia, e per la rivelazione dell’annata (Memorial Gastone Nencini). Riconoscimenti speciali con i premi Gino Bartali, Alfredo Martini e Franco Ballerini, il premio Giglio Rosa per una ciclista che si è particolarmente distinta, quello Cultura dello Sport Franco Calamai a un collega e scrittore di ciclismo, e per concludere il Memorial Tommaso Cavorso e il premio al miglior juniores della stagione.

Concludiamo segnalando che ci saranno per il 52° Giglio D’Oro gradite novità, con alcuni sponsor importanti ed ospiti particolari per questo Premio, nato nel 1974 nel ristorante “Carmagnini del ‘500”, accogliente luogo anche oggi della cerimonia di premiazione nel mese di novembre. Questa, infine l’attuale classifica del Giglio D’Oro per le prime cinque posizioni. Al primo posto con 170 punti Giulio Ciccone e Jonathan Milan, seguiti da Filippo Ganna con 160, Christian Scaroni con 140 e Lorenzo Fortunato con 75.