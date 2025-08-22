Ciclismo giovanile. Fiumara migliore degli emiliani al Giro delle Tre Province

Ha preso il via ieri con la cronometro di Cavriago la seconda edizione del Giro delle Tre Province, gara nazionale a tappe per Allievi che si concluderà domenica prossima. Al via 142 atleti, tutti i migliori delle varie regioni che gareggeranno però con le maglie dei loro team, con un massimo di 5 atleti. La nostra provincia ha visto ai nastri di partenza il Team Paletti e, nonostante il sorteggio di partenza sfavorevole per la pioggia caduta nella seconda parte della gara, il modenese Nicolò Fiumara, fresco campione regionale a cronometro, si è confermato migliore dei emiliani classificandosi al 10° posto con ovviamente lo stesso piazzamento nella classifica generale. Secondo degli emiliani ha concluso al 13° posto il compagno di colori Marcello Pelloni che tra gli Esordienti con la casacca della Ciclistica Maranello si era aggiudicato le maglie di campione regionale di categoria. Sempre per colori del team gialloblù diretto da Michele Paletti è giunto 33° Riccardo Collina. Oggi partenza alle 15 su di percorso ondulato di km. 55,200 con partenza ed arrivo a Fontevivo si svolgerà la seconda frazione che non dovrebbe cambiare molto la classifica generale, mentre domani sarà certamente la tappa piuttosto impegnativa con ben 3 Gpm di km 70,500 che potrebbe designare il podio della corsa che si concluderà a Fidenza con partenza alle ore 9.30 sulla distanza di km 62,300. Andrea Giusti