Ciclismo giovanile. Il finalese Paltrinieri in buona condizione alla Cuoio Pelli

Grande prestazione dello juniores finalese Matteo Paltrinieri nella 79^ Coppa Cuoio Pelli internazionale che si è svolta a Santa Croce sull’Arno. Il portacolori del Team Generali System ha dimostrato di essere in condizione con un bell’inseguimento solitario sul drappello di testa, poi all’ultimo passaggio sulla salita ha ceduto leggermente dai quattro battistrada, con il bielorusso Rewoonenco che gli è rimasto passivo a ruota arrivando a pochi secondi dal poter lottare per la vittoria che è stata conquistata dal lombardo Zoco. Paltrinieri ha sprintato conquistando la bella quinta piazza. Paltrinieri è uno dei maggiori pretendenti a vestire la maglia dell’Emilia-Romagna per il prossimo Giro Internazionale della Lunigiana che si svolgerà la prima settimana di settembre. Buona la prima per il pavullese Luca Covili ha iniziato la sua avventura transalpina giungendo in gruppo (25°) nel semiclassica Polynormande, ma il suo obiettivo sarà il Tour du Limosine che scatterà da domani con quattro tappe. A Villafranca (Verona) tra gli esordienti I anno il modenese Giulio Ballantini (Maranello) ha terminato in gruppo al pari del compagno di colori Alessio Bonfiglioli tra quelli del II. Hanno concluso la giornata di Villafranca gli allievi che ha visto la vittoria del veronese Marco Spanio con soli 33 corridori al traguardo del 180 partenti. Ieri è partita alla volta dell’Olanda la juniores Alessia Orsi dove difenderà i colori dell’Italia per i mondiali su pista di categoria.

Andrea Giusti