Ciclismo giovanile. Migheli, Pavi degl’Innocenti e Matteoli sul podio. I migliori Allievi sono dell’Empolese-Valdelsa

Ai posti d’onore Pavi Degl’Innocenti e Matteoli. Migheli il più forte. Insomma, empolesi super nella categoria Allievi. La felicissima stagione delle società giovanili empolesi trova puntuale conferma oltre ai risultati nella categoria Esordienti anche in quella degli Allievi. Le prime due posizioni nella classifica di rendimento, diretta espressione dei risultati conseguiti nel corso dell’annata, vedono infatti al primo posto Gerolamo Manuele Migheli del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli e Giulio Pavi Degl’Innocenti dell’Unione Ciclistica Empolese, divisi alla fine da appena sei punti. Migheli ha onorato fino in fondo la maglia di Campione Toscano conquistata nel 2022 in provincia di Arezzo, risultando il plurivittorioso della categoria con 8 successi e dimostrando le sue indubbie qualità. Velocista di eccellenza, ma anche un giovane che può far bene in altre specialità come la pista, e che ha sicuri margini di miglioramento secondo i tecnici anche in salita.

Bravo anche Pavi Degl’Innocenti che ha saputo conquistare i due titoli toscani a cronometro, sul circuito ondulato del Mugello a Scarperia e quello in salita da Limite sull’Arno a Castra. Due successi, che uniti agli altri risultati, fanno un bilancio ottimo. Sul podio è finito anche Francesco Matteoli sedicenne di Castelfiorentino che corre nel Team Valdinievole, il quale ha impressionato per la sua potenza, frutto di una crescita sul piano atletico notevole. Segnalazioni di merito infine per Gaggioli (il migliore Allievo toscano del primo anno) e Tavanti, molte volte tra i più brillanti in corsa. Gaggioli ha già messo in bacheca una vittoria, mentre Tavanti ha comunque ottenuto innumerevoli piazzamenti. Nella Top ten di rendimento anche l’empolese Luci. Ma vediamo nel dettaglio questa speciale graduatoria.

Classifica di rendimento: 1) Gerolamo Manuele Migheli (Velo Club Scuola Ciclismo Empoli) con 63 punti; 2) Giulio Pavi Degl’Innocenti (Unione Ciclistica Empolese) 57; 3) Francesco Matteoli (Team Valdinievole) 50; 4) Ferruzzi 30; 5) Gaggioli 28; 6) Lacchi 27; 7) Tavanti 20; 8) Del Cucina e Luci 19; 9) Menici 17; 10) Pisani 16.

Ant.Man.