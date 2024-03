Ciclismo Giovanissimi e Allievi. Velo Club Sovico pronto a partire: "L’importante è divertirsi»

Pronta a ripartire la stagione del Velo Club Sovico. Patron Maurizio Canzi ha ufficializzato la formazioni per il 2024 sottolinenando la collaborazione con il team piemontese Young Bikers Team Balmamion e la toscana Vangi. Il sodalizio brianzolo sarà presente con 13 elementi della categoria Giovanissimi, 8 allievi e 2 donne allieve. L’apertura degli allievi è fissata per il 24 marzo: debuterranno Stefano Brambilla, Lorenzo Bulanti, Pietro Cermenati, Andrea Cantino, Stefano Cantino, Luca De Marcanti, Nicholas Ferrone e Mattia Moretti. La forza di casa Sovico sta naturalmente nel vivaio in quella categoria dei Giovanissimi (7-12 anni) sotto la direzione tecnica di Laura Vergani. "Si tratta di tanti ragazzini ancora in erba, che dovranno semplicemente divertirsi e al tempo stesso fare dello sano sport - spiega il presidente Canzi -. Li vedremo per la prima volta il 7 aprile nella corsa da noi organizzata a Sovico con l’ausilio di Auto Rivolta". L’organico è composto da Samuele Colombo, Jacopo Mariani, Leonardo Mazzeo, Nicolò Pirola, Thomas Pirola, Giacomo Razzoli, Niccolò Redaelli, Guglielmo Rivolta, Filippo Scassalossi, Diego Sorrentino, Matteo Spronato, Leonardo Tintori e Matteo Veggiato.