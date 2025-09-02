Ciclismo. Giro della Lunigiana, Alessia Orsi punta al podio. A Mucciarini sfugge la maglia regionale

Scatta oggi da Sarzana il Giro internazionale della Lunigiana che anticiperà quello maschile. Al via per i colori modenesi saranno le gemelle solieresi Alessia (in foto) e Martina Orsi in maglia Bft Burzoni VO2. Entrambe solo al loro primo anno tra le juniores, Alessia ha vestito la maglia azzurra ai mondiali in Olanda conquistando l’argento nell’inseguimento a squadre su pista mentre su strada si è aggiudicata la maglia di campionessa emiliano romagnola in quel di Massa Finalese; oggi potrà lottare per il podio. La prima frazione di sarà tutta pianeggiante sulla distanza di 58 chilometri. Domani invece la tappa prenderà il via da Portovenere con arrivo ad Arcola: 76 chilometri con un gran premio della montagna a 8 chilometri dall’arrivo.

Domenica a Formigine abbinata alla 54esima edizione della classica organizzata dalla U.S. Formiginese sono state assegnate le maglie regionali esordienti ed allieve su strada e quelle provinciali. La serramazzonese Anna Mucciarini si è dovuta accontentare di quella provinciale: nella fuga che ha deciso la corsa tra le quattro c’era la sua compagna di squadra, la lombarda Anna Bonassi, e si è inserita la romagnola Sambi che ha vestuto la maglia di leader regionale mentre Bonassi si è poi aggiudicata la corsa. Mucciarini non ha quindi potuto lottare per bissare quella maglia giallorossa di leader emiliano romagnola conquistata su velodromo di Cento.

Domenica sarà tempo di rivincite sempre sulle strade modenesi a Piumazzo di Castelfranco saranno ancora in gara per il Trofeo Rosa... sulle strade di Alfonsina Strada, prima donna a partecipare al Giro d’Italia. Alle 15 verrà dato il via alle esordienti e tra queste le tricolori del 1° anno Aurora Cerame e Nicole Bracco entrambe sul primo gradino del podio a Formigine; alle 16,15 scatteranno le allieve che si contenderanno la vittoria sulla distanza di 64 chilometri. Ovviamente la giovane promessa di Serramazzoni Anna Mucciarini proverà a lottare per la vittoria davanti ai tanti tifosi modenesi. Andrea Giusti