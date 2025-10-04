Ciclismo. Giro dell’Emilia al via a Mirandola. Roglic favorito, Aleotti ’in casa’

Oggi a Mirandola, dopo un passato glorioso quando i professionisti sono stati protagonisti con arrivi di tappe del Giro d’Italia e di altre gare, con l’organizzazione della S.C. Mirandolese 1903 e la regia del mitico Primo Calanca sarà la prima volta della partenza del Giro dell’Emilia. Nell’attesa del via della gara delle donne sfileranno le giovani promesse del società modenesi che curano il vivaio e poi saranno appunto le donne a scattare; dopo un lungo tratto pianeggiante nella bassa modenese e bolognese e la salita del Montecalvo entreranno nel circuito di S.Luca da percorrere due volte che sancirà la vincitrice della corsa organizzata dal G.S.Emilia che vede favoritissima Elisa Longo Borghini che cercherà il poker per riscattare l’opaca prestazione iridata. Tra le atlete al via ci sarà anche una modenese Linda Laporta che dopo aver centrato la sua prima vittoria nella cronoscalata di Palù di Giovo cercherà un buon risultato. La gara clou sarà certamente il giro al maschile: nella sua storia ultracentenaria vanta un albo d’oro prestigioso con tanti campioni e lo scorso anno si impose in maglia irdata Pogacar che quest’anno per la concomitanza con gli Europei non sarà al via. Sarà al via ed è certamente il grande favorito Roglic che cercherà di riscattare una delle sue peggiori stagioni da quando è professionista, al suo fianco ci sarà il finalese Giovanni Aleotti (i due in foto) che disputa l’Emilia sin dal 2020 quando ancora dilettante vestiva la maglia azzurra. Il 26enne vincitore lo scorso anno del Giro della Slovenia che è nato proprio a Mirandola avrà tanto tifo da parte di suoi fan club sul S.Luca e proverà ad arrivare nella top five. Dopo la parte pianeggiante, le salite del S.Lorenz, Mongardino e Montecalvo scremeranno il gruppo prima di concludere con 5 giri del S.Luca: 199 chilometri. Oltre ad Aleotti con Covili impegnato al Giro della Malesia dove punta al podio, prima volta del figlio d’arte Luca Paletti. Domani l’allievo Nicolò Fiumara (Team Paletti) tra i duecento aspiranti alla vittoria nella Lugo-S.Marino, a Cavezzo impegnati i Giovanissimi nel Meeting fuoristrada.

Elio Giusti