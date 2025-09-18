Ciclismo. Giro dell’Emilia e Colnago. Le presentazioni

Domani saranno presentati due importanti appuntamento del ciclismo nel modenese. A Mirandola alle ore 11 presso la Fondazione Cassa di Risparmio verranno svelati i percorsi modenesi del Giro dell’Emilia uomini che come da tradizione si concluderanno sul circuito di S.Luca.

La classica dal prestigioso albo d’oro si svolgerà sabato 4 ottobre e come da alcuni anni il G.S,Emilia di patron Adriano Amici organizzerà anche quello al femminile sempre con arrivo sul colle di S,Luca.

Alle 19 a Formigine presso l’Auditorium Spiro Mirabilis verrà presentata la compagine del Team Colnago Modena che dopo l’uscita di scena della Eva Lechner quest’anno vestirà la casacca modenese l’azzurro e pluritricolore Jole Bertolini che capeggerà la folta schiera di promesse a disposizione della diesse Milena Cavani. Domenica prossima invece debutterà in azzurro al campionato europeo di Gravel ad Avezzano la plurititolata Rachele Barbieri scelta dal C.T. Pontoni per la sua esperienza nel ciclocross e della Parigi-Roubaix che è riuscita a terminare in una giornata da tregenda.

Andrea Giusti