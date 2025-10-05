Ciclismo. Giro dell’Emilia, festa a Mirandola. Applausi per Aleotti, vince Del Toro

Grande festa a Mirandola per la partenza del Giro dell’Emilia nella doppia versione femminile e maschile con tanti applausi in particolare per Giovanni Aleotti che ha concluso sul S.Luca al 34° posto a 3’41’’, dal vincitore il messicano Del Toro (quarto degli italiani ndr),dopo aver affiancato il leader della Red Bull, Roglic grande favorito che ha chiuso con una quinta piazza. È terminato 60° alla sua prima partecipazione alla classica bolognese il 21enne Luca Paletti. Nella gara Women che ha anticipato la classica che ha visto la sua prima edizione nel 1909 è stata dominata dalla Le Court ed giunta 20^e 2^ delle italiane la bastigliese Linda Laporta che ha dimostrato di essere un’ottima scalatrice confermando l’ottima condizione dopo la bella vittoria nella cronoscalata di Palù di Giovo. Nella penultima tappa del Giro della Malesia il pavullese Luca Covili ha concluso con il gruppo dei migliori confermando la sua ottava piazza nella generale a 14’’ dal leader Delbove. Oggi con la tappa che si conclude a Kuala Lumpur con due salite a 14 chilometri dal traguardo proverà a recuperare qualche secondo per salire sul podio. A Tarvisio (Udine) ouverture della stagione ciclocrossistica con la prima prova del campionato italiano di società con il Team modenese dell’Ale Colnago del presidente Stefano Belloi che cercherà la vittoria sia tra gli elite maschili con il tricolore Gioele Bertolini che con la vice campionessa italiana Rebecca Gariboldi. La pattuglia diretta da Milena Cavani ed Eva Lechner può aspirare a salire sul gradino più alto del podio dopo l’argento tra i team dello scorso anno.

Andrea Giusti