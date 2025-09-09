Ciclismo, Del Toro e Scaroni i favoriti nel Giro della Toscana

Pontedera,9 settembre 2025 - Il perentorio successo ottenuto domenica scorsa sul traguardo del Gp di Larciano, propone il ventunenne messicano Isaac Del Toro (10 vittorie stagionali) come il maggiore favorito del Giro della Toscana che domani mercoledì 10 settembre apre con partenza ed arrivo a Pontedera la due giorni dei professionisti sulle strade della Valdera. Oltre al brillante atleta dello squadrone UAE Emirates XRG (81 vittorie nel 2025) tra i principali pretendenti al successo anche Christian Scaroni, leader della Coppa Italia delle Regioni, tanto che entrambi nelle dichiarazioni non si sono tirati indietro nel pronostico. Ma la partecipazione al Giro della Toscana (164 i partenti) prima prova della Challenge Memorial Alfredo Martini, organizzato dalla U.C. Pecciolese con l’apporto della Juventus Lari e valevole per la Coppa Italia, è quanto mai ricca di altri potenziali protagonisti nelle 25 squadre che saranno al via. Segnaliamo Piganzoli, protagonista domenica a Larciano, Ulissi, Champoussin (primo nel 2024), Storer, Covi, Formolo, Carapaz, Turconi, Moscon, Battistella, Bais, Oldani, Busatto, Lastra, Rota, De Pretto. In gara anche i toscani Magli, Crescioli, Conforti, Merola, Nannini, Bozicevich.

PERCORSO: La novità è il ritrovo che sarà a Pontedera in Piazza Cordificio Billeri, mentre il via ufficiale alle 11,30 dalla zona di Lavaiano e tratto in linea di 81 km attraversando Lari, Casciana Terme, quindi Peccioli con due giri locali di 11 km per tornare a Pontedera (passaggio da via V. Veneto) e compiere due giri con la salita di Monte Serra dal versante di Calci di 54 km e 100 metri. Il primo passaggio dalla zona di arrivo (anche qui una novità perché sarà nel Viale Italia) al km 135, mentre dal secondo passaggio dal culmine della salita di Monte Serra all’arrivo previsto attorno alle 16, mancheranno 27 km. Ricordiamo infine la diretta su Rai Sport Canale 58 a partire dalle ore 15,10 fino alle 16,40.