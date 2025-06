Ciclismo, l'australiano Manion vince il Giro della Valdera

Terricciola (Pisa), 29 giugno 2025 – Con una superba prestazione (non lo ha fermato nemmeno una caduta in discesa a 18 km dal traguardo) durante la penultima tappa, l’australiano Nicholas Vinnie Manion compagno di squadra del campione italiano Vincenzo Carosi nella Work Service Coratti, ha vinto il Giro della Valdera a tappe juniores conclusosi a Terricciola, la “Città del Vino”.

Nella frazione finale vinta dall’aretino Riccardo Del Cucina (Casano Stabbia) che sulla salita che portava al traguardo si è liberato dei compagni di fuga Paltrinieri e Salomone finiti ai posti d’onore, Manion si è difeso con sicurezza dall’attacco del connazionale Medway. È stata dunque la tappa con arrivo a Chianni quella decisiva come previsto, con tre gran premi della montagna e un caldo feroce.

Il vincitore Manion arriva dal mountain bike e di recente aveva vinto una frazione al Giro di Abruzzo. Tra i toscani brillante il campione regionale Mattia Ballerini terzo nella generale e Luciano Gaggioli il migliore tra i giovani classe 2028. Brillante anche Del Cucina per il successo nella tappa conclusiva con un numero stupendo, e tra i non toscani Morlino, Guglielmi e Paltrinieri. La prima tappa da Pontedera a Ponsacco vinta da Paolo Favero (Bustese Olonia) sul fiorentino Pavi Degl’Innocenti e Padovan. In gara 31 squadre e 154 atleti con la regìa organizzativa della società Una Bici X Tutti, ottima organizzatrice e la presenza del c.t. azzurro Salvoldi.

CLASSIFICA GENERALE: 1) Nicholas Vinnie Manion (Work Service Coratti); 2) Morlino a 38”; 3) Ballerini a 1’03”; 4) Guglielmi a 1’27”; 5) Paltrinieri a 1’27”; 6) Forlin a 1’27”; 7) Fracasso a 1’46”; 8) Turconi a 1’50; 9) Gaggioli a 1’50”; 10) Castro Castro a 1’54”.