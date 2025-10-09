Ciclismo. Gli Allievi in gara a Mercatale. Si chiude la stagione del pedale

L’ufficialità è arrivata dopo qualche apprensione tenuto conto che nel giorno della gara, domenica prossima ci saranno le elezioni regionali. L’ottava edizione del Memorial Piero Forconi noto e amato personaggio anche nel ciclismo, chiuderà a Mercatale Val di Pesa la stagione ciclistica degli allievi in Toscana. La gara è organizzata dalla Polisportiva AICS di Firenze presieduta da Gianni Cantini in collaborazione con il locale Circolo Arci e il Comitato di Mercatale che comprende i due figli di Piero Forconi, Lorella e Leonardo, con il patrocinio del comune di San Casciano Val di Pesa. La partenza alle 14,30 dopo il ritrovo al Circolo Arci e in Piazza V. Veneto. Il percorso di 74 chilometri con un passaggio intermedio dopo 46 chilometri, e l’arrivo su via 8 Marzo dopo la salita della Leccia negli ultimi 5 chilometri.

Gli iscritti sono 102 e le iscrizioni si chiuderanno il 10 ottobre mentre ricordiamo che nel 2023 la gara fu vinta da Giacomo Rosato, attuale juniores che ha disputato in Ruanda il Campionato del Mondo, mentre l’anno scorso vinse per distacco Matteo Capodarca.

Antonio Mannori