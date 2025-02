Ciclismo. G.P. La Torre, doppietta della corrazzata Hopplà . Trionfa Lorello sul compagno di squadra Regnanti

Organizzato dall’U.C Torre 1949 (con in testa la famiglia Testai), si è svolto il 63° G.P. La Torre-Memorial Simonetto Campigli. Quattro i dominatori e trionfo finale del Team Hopplà di Montelupo Fiorentino sul traguardo di piazza San Gregorio al termine di 26 giri del circuito. Ha vinto il brillante Riccardo Lorello sul compagno di squadra Regnanti già protagonista nella Firenze-Empoli. Una splendida doppietta per il Team Hopplà di patron Claudio Lastrucci, e due atleti che hanno saputo gestire la corsa sul piano tattico e la volata finale, essendo in superiorità numerica, mentre nella Top ten per l’Hopplà anche Manenti e Bruno. Un “Gran Premio“ deciso da una fuga iniziato dopo appena 23 chilometri e proseguita per i restanti 78. Al via 118 corridori di 21 team; tra gli ospiti il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Fucecchio Fabio Gargani, e il presidente del Comitato regionale di ciclismo Luca Menichetti. La classifica dei traguardi volanti ha visto al primo posto del Trofeo Davide Faraoni, Matteo Regnanti. Ordine di arrivo: 1° Riccardo Lorello (Team Hopplà) km 101,4 in 2h18’43“ media km 43,859; 2° Matteo Regnanti (idem); 3° Stefano Leali (Sissio Team); 4° Bicelli a 4“; 5° Cordioli a 56“; 6° Manenti; 7° Barbuto; 8° Magli; 9° Salvadori; 10° Bruno.

Antonio Mannori