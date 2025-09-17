Ciclismo. Gragnano Sc in Cina. Team invitato a un tour

La dimensione di un team di misura anche in base al tipo di gare che svolge. Per il Gragnano Sporting Club di ciclismo del presidente Carlo Palandri – a casa a coordinare tutto – (foto), sicuramente è un motivo di orgoglio e di notevole soddisfazione essere impegnato in questi giorni in una corsa in Cina, quindi di livello internazionale. Dopo i vari successi degli ultimi anni, è arrivato questo invito che dà lustro a tutto il club.

Trasferta orientale per i ragazzi in giallonero, grazie all’invito al Tour of Poyang Lake, corsa a tappe di 12 giorni. Al di là del valore tecnico, l’esperienza che questi giovani faranno, sarà fantastica.

I ragazzi al via sono: Lorenzo Cataldo, Alessio Ninci, Simone Lucca, Tommaso Rigatti, Lorenzo Boschi, Andrea De Totto. Con loro il direttore sportivo Alberto Conti, il massaggiatore Milco Musetti ed il meccanico Nello Marchini. Questa la comitiva per il tour. L’obiettivo è il massimo impegno per la squadra che farà di tutto per mettersi in mostra ed onorare l’invito. Non è da tutti partecipare a queste competizioni: evidentemente gli organizzatori hanno ritenuto la piccola, ma storica società del territorio capannorese, meritevole di partecipare a questa gara.

Oltre all’aspetto agonistico, c’è quello paesaggistico. Il lago si trova nella provincia dello Jiangxi ed ha una superficie che va dai 1000 chilometri quadrati nella stagione secca agli oltre 4400 in quella umida. Con una profondità media di 8,4 metri il lago Poyang è alimentato da 5 fiumi: i due principali sono il fiume Gan e lo Xiu. Purtroppo, a causa della siccità, il lago ha ormai perso il 90% della sua acqua. A causa di ciò, nel gennaio 2014, sono ritornati alla luce alcuni resti di un ponte, lungo circa 3 chilometri, costruito oltre 400 anni fa durante il regno degli imperatori Ming. Il lago ha una fama sinistra: dal 1960 al 1990 ha inghiottito 200 natanti, senza che ve ne sia rimasta traccia. Una specie di triangolo delle Bermude.

Massimo Stefanini