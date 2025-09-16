Ciclismo, gran finale del giovane russo Savekin nella Coppa Ciuffenna

Loro Ciuffenna, 16 settembre 2025 – Un’altra corsa antica la Coppa Ciuffenna nella località valdarnese in provincia di Arezzo. La 97^ con la denominazione Coppa Antica e la 84^ da quando la corsa ha avuto il suo svolgimento in maniera regolare e costante. L’edizione 2025 allestita dall’U.S. Lorese 1919 è stata vinta per distacco con un’azione di forza dal ventenne russo Ilya Savekin portacolori della formazione spagnola PC Ebre Baix Tortosa, già vincitore in questa stagione del Gran Premio Industrie del Marmo a Marina di Carrara, che nel corso dell’undicesimo e ultimo giro in programma si è liberato a 5 km dall’arrivo dei quattro compagni di fuga presentandosi da solo sul traguardo della classica valdarnese con oltre mezzo minuto di vantaggio sul quartetto rimasto alle sue spalle e regolato in volata dal valdarnese Gialli autore di una bella prestazione. Hanno fatto altrettanto anche l’inglese Harding, Cattani e De Laurentis che assieme al vincitore hanno dato vita alla fuga decisiva quando mancavano una sessantina di chilometri al traguardo. Con i cinque ricordiamo che c’erano all’inizio anche Kriuchkov e Bonometti, che poi hanno perso contatto e la gara è rimasta saldamente in mano ai primi dell’ordine di arrivo.

CRONACA: Il via ai 146 atleti di 25 squadre in perfetto orario e percorso con undici giri che presentano la salita che dalla località Penna seppur in maniera lieve porta a 200 metri dal traguardo. La prima fuga di Senesi, Sydor, Gualtieri neutralizzata poco dopo il trentesimo chilometro. Prima del cinquantesimo provano Veneri e Godizzi che restano in testa per circa 25 km. Al km 85 gruppo compatto e media generale sempre superiore ai 42 orari. Al sesto giro provano in 7: Kriuchkov, Savekin, Harding, Bonometti, Gialli, De Laurentis, Cattani che a 4 giri dalla fine (56 Km al traguardo) hanno 1’20” nei confronti del gruppo. A poco più di 30 km dalla fine prova l’azione solitaria l’inglese Harding ma il tentativo viene subito annullato dal quartetto con Savekin, De Laurentis, Cattani e Gialli. Cinque al comando nel penultimo giro e gruppo cronometrato a quasi tre minuti. È la fuga decisiva quella del quintetto, poi l’entrata in azione di Savekin che vola verso l’arrivo di Loro Ciuffenna.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Ilya Savekin (PC Ebre Baix Tortosa) km 163,900, in 3h55’, media km 42,321; 2)Matteo Gialli (Team Hopplà) a 35”; 3)William Harding (Zappi Racing Team); 4)Alessandro Cattani (Team Technipes InEmiliaRomagna); 5)Giuseppe De Laurentis (Aran Cucine Vejus).