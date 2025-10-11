Ciclismo, grande sfida Endrizzi-Agnini nel Memorial Piero Forconi

Mercatale Val di Pesa (Firenze), 11 ottobre 2025 – C’è grande attesa per la disputa domani domenica 12 ottobre dell’ottavo Memorial Piero Forconi per allievi che si corre a Marcatale Val di Pesa a metà strada tra Firenze e Siena e chiude la stagione agonistica. Il motivo è presto detto. Saranno a confronto il veneto Andrea Endrizzi del Velo Club Città di Marostica e il toscano Edoardo Agnini della Iperfinish, ovvero i due più forti allievi della stagione con 8 e 7 vittorie all’attivo ed entrambi con 11 secondi posti ed altri piazzamenti. Secondo un sito internet toscano che cura le classifiche di rendimento guidano la graduatoria con gli stessi 102 punti prima dell’ultima gara.

Da tenere presente che domani Endrizzi sarà solo della sua squadra al via della gara toscana mentre Agnini potrà contare su tanti compagni di una società che ha vinto 22 gare nel 2025. Questo il motivo di fondo dell’ottava edizione del Memorial Piero Forconi noto e amato personaggio anche nel ciclismo, con un finale impegnativo che promette scintille e spettacolo. La gara è organizzata dalla Polisportiva AICS di Firenze presieduta da Gianni Cantini in collaborazione con il locale Circolo Arci e il Comitato di Mercatale che comprende i due figli di Piero Forconi, Lorella e Leonardo come sempre impegnati a fondo per ricordare il loro padre, con il patrocinio del comune di San Casciano Val di Pesa. La partenza alle 14.30 dopo il ritrovo al Circolo Arci e in Piazza V. Veneto.

Il percorso di 74 km con un passaggio intermedio dal traguardo dopo 46 km, e l’arrivo su via 8 Marzo dopo l’impegnativa salita della Leccia negli ultimi 5 km. Gli iscritti sono un centinaio e ricordiamo che nel 2023 la gara fu vinta da Giacomo Rosato, attuale juniores che ha disputato in Ruanda il Campionato del Mondo, mentre l’anno scorso vinse per distacco Matteo Capodarca della Sancascianese.