Ciclismo. Guazzini mostra il gesso e sorride: "Grazie a tutti per i messaggi»

Vittoria Guazzini dopo il gesso all’arto destro per la frattura della testa del radio, è tornata a Poggio a Caiano nella zona di Candeli dove abita, e dove ha dovuto destreggiarsi con il cellulare per rispondere ai tanti messaggi che sono stati indirizzati alla Campionessa Italiana a cronometro. "Grazie a tutti per i messaggi, sono stata davvero fortunata", le parole che ha rilanciato via social. Sorridente nonostante tutto, tranquilla, ha aggiunto anche che tornerà quella di sempre dopo la caduta davvero impressionante mentre era impegnata in discesa nella prova in linea del Campionati Italiano di ciclismo femminile a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Per fortuna il muretto ha contenuto la caduta ed evitato che potesse finire nel sottostante dirupo. Sempre sui social ha postato anche le foto che mostrano le conseguenze della caduta, con le ferite e abrasioni in diverse parti del corpo, oltre alla frattura alla testa del radio. Le immagini della terribile caduta hanno fatto il giro del web ed impressiona il volo effettuato dopo che la ruota posteriore si è bloccata una volta che Vittoria ha usato il freno. Anche da Peccioli, infine la località della Valdera dove è nata, messaggi ed auguri dopo l’incidente di sabato.

Antonio Mannori