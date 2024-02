Ciclismo. Guazzini trionfa in Belgio. A lei Le Samyn des Dames

Nei giorni scorsi Vittoria Guazzini nel parlare dei suoi programmi stagionali, aveva detto che le corse su strada in Belgio erano quelle che preferiva. E ieri ecco lo squillo di classe della campionessa di Poggio a Caiano in maglia FDJ Suez, sodalizio francese per la quale corre, che ha vinto Le Samyn des Dames, gara dove era già giunta sul podio in due passate edizioni. Guazzini si è imposta nettamente in volata regolando Annina Ahtosalo e Christina Schweinberger, iscrivendo così il proprio nome nella classica belga sulle strade fiamminghe, così come aveva fatto la laziale Marta Bastianelli.

La competizione che ha visto un ottimo campo di pertenti, ha visto protagoniste Ahtosalo, Swinkels e Dijkstra con una fuga iniziato dopo venti chilometri. Le tre brave battistrada sono state raggiunte da Vittoria Guazzini e dalla Schweinberger a sei chilometri dalla conclusione, dopo uno spettacolare ed esaltante inseguimento. In volata la pratese è stata superba. Ha guadagnato la testa del quintetto a 150 metri dal traguardo, e con una progressione di forza di forza si è affermata a braccia alzate.

Antonio Mannori