Ciclismo: i calendari internazionali Under 23, Juniores e Donne del 2026

Firenze,7 ottobre 2025 – Oltre a quello dei professionisti l’UCI ha reso noto i calendari Internazionali 2026 anche per le categorie Under 23, Juniores e Donne. Questo il programma completo. APRILE: 5 Trofeo Piva; 6 Giro del Belvedere; 7 G.P. Palio del Recioto; 12 Tr. Città di S.Vendemiano; 25 Gran Premio della Liberazione MAGGIO: 10 Gran Premio Industrie del Marmo. GIUGNO: 7 Coppa della Pace - Trofeo Fratelli Anelli; 14-21 Giro d'Italia Next Gen. LUGLIO: 15-19 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-Mont Blanc. AGOSTO: 9 Gran Premio Sportivi di Poggiana; 16 GP Capodarco Comunità Di Capodarco. SETTEMBRE: 29 Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono. OTTOBRE: 3 Il Lombardia Under 23. JUNIORES APRILE: 24 Liberazione Juniores; 25 Coppa Montes Gran Premio della Resistenza; 26 Giro di Primavera-Trofeo Gino Mazzer. MAGGIO: 5 Trofeo Emozione; 24 Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli. GIUGNO: 6 G.P. F.W.R. Baron - Lago Le Bandie - Pieve Del Grappa; 14 Trofeo GD Dorigo-M.O. Sogno Veneto. LUGLIO: 26 Gran Premio "Sportivi di Loria"; 29-1.8 Giro Giovani. AGOSTO: 29 Trofeo Comune di Vertova-Memorial Pietro Merelli; 30 Trofeo Emilio Paganessi. SETTEMBRE: 3-6 Giro Della Lunigiana; 13 Trofeo Buffoni; 20 Trofeo Top Automazioni-Memorial Davide Bertozzi. DONNE ELITE MARZO: 7 Strade Bianche Donne; 8 Trofeo Oro in Euro - Women's Bike Race; 15 Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio; 21 Milano-Sanremo Donne. APRILE: 25 Gran Premio Della Liberazione Donne. MAGGIO: 30-6/6 Giro d'Italia Women. AGOSTO: 27-30 Premondiale Giro Toscana Int. Femminile-Memorial Michela Fanini. SETTEMBRE: 17-20 Giro Mediterraneo in Rosa. OTTOBRE: 3 Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite; 6 Tre Valli Varesine Women's Race; 11 Trofeo Tessile & Moda - Comuni di Valdengo e Biella; 14 Veneto Women. JUNIORES MARZO: 15 Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano.