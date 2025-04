Ciclismo, i dilettanti dalla Maremma al cuore del Chianti

Roccastrada (Grosseto), 11 aprile 2025 - Partiranno dalla Maremma e dalla Rocca di Montemassi nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto per concludere dopo 135 chilometri nel cuore del Chianti con arrivo in salita presso il Castello di Albola, i dilettanti élite e under 23 impegnati domani sabato nella quarta edizione di questa corsa organizzata dalla Polisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa e valevole anche per il Memorial Fabrizio Fabbri a ricordare un bel campione del ciclismo toscano. Una gara non facile frastagliata di saliscendi e con 2 km e 600 metri finali con pendenza media al 9 per cento.

Sono 166 gli iscritti con diverse squadre che arrivano da fuori Toscana, a decretare ancora una volta il successo della corsa allestita dalla società fiorentina della presidentessa Sonia Ceccarelli, coadiuvata da Walter Biancolini, Daniele Masiani e da tutto lo staff. Il ritrovo presso la Tenuta Fattoria Rocca di Montemassi della famiglia Zonin con partenza alle ore 14. Dopo un primo giro di 21 km la corsa affronterà l’itinerario in linea attraverso Monticiano, Castellina Scalo, Castellina in Chianti, Radda in Chianti e conclusione nei presso del Castello di Albola prevista attorno alle ore 17,30. L’anno scorso il successo fu conquistato per distacco da Andrea Piras della Named, e tra le squadre presenti attesa per la Tripetetolo-Seanese di Lastra a Signa guidata da Massimiliano Dinucci.