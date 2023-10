Ciclismo. I Master nel Trofeo Modenese

Intenso weekend del ciclocrossismo modenese con Under 23 e Juniores in impegnati nelle internazionali oggi a Brugherio in Brianza e domani a Cremona mentre a Corlo di Formigine nella giornata del ciclocross gareggeranno i master nel Trofeo Modenese e le categorie giovanili con in palio per le maglie di campione provinciale modenese. In Brianza saranno in gara il Team Ale Cycling Modena con Greta Pighi e Giada Martinoli reduci dallo stage azzurro di Sirone in odore di maglia azzurra per gli europei del primo wekend di novembre in Francia. In gara anche l’under 23 Luca Paletti (Bardiani CSF) per una conferma in azzurro. A Corlo di Formigine domani saranno i master ad aprire le ostilità alle 9 seguiti alle 11 da una gara promozionale per Giovanissimi. Nel pomeriggio alle 13,30 scatteranno le gare valide anche per l’assegnazione delle maglie di campione provinciale con l’organizzazione della U.S.Formiginese valida anche per il Gran Premio Cantina Pedemontana.Favoriti tra gli allievi del 1° anno Samuele Boschetti (foto) tra quelli del 2° anno Edoardo Tassi e tra le donne la Mucciarini (A,C.Serramazzoni).

A.Giusti