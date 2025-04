Ciclismo, i motivi dell'annullamento delle tre gare di Cintolese

Monummano Terme (Pistoia), 15 aprile 2025 – Si parla ancora dell’annullamento delle tre gare ciclistiche (esordienti, allievi e juniores) che erano state programmate per domenica 11 maggio a Cintolese di Monsummano Terme. Tutto questo ha spinto il Presidente del GS Circolo Ricreativo Cintolese, Luigi Pappalardo ad emettere un comunicato per spiegarne le ragioni.

“A seguito della sentenza Antonelli emessa dal Tribunale di Pistoia l’11 dicembre 2024, oltre alle problematiche relative alle condizioni delle strade in Provincia di Pistoia (divieti di transito alle bici comprese), questo Gruppo Sportivo – dice il comunicato - ritiene che al momento non sussistano le condizioni di serenità necessarie per portare avanti questa tradizionale manifestazione. Siamo arrivati a prendere questa sofferta decisione dopo aver atteso e letto molto accuratamente le motivazioni da parte del Tribunale del 6 marzo 2025 che hanno portato alla condanna del direttore di corsa e del Presidente della Società Aurora a seguito dell’incidente accaduto al giovane corridore Michael Antonelli durante la gara Firenze–Viareggio del 2018. Questo tragico evento, sul quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla famiglia, riteniamo debba aprire una seria riflessione sulle problematiche di sicurezza in gara e di tutela degli organizzatori ai livelli più alti della Federazione Ciclistica Italiana. Da pochi giorni tutte le Commissioni tecniche sono state nominate pertanto ci sono tutti gli strumenti per procedere, coinvolgendo straordinariamente tutti coloro che vogliono dare suggerimenti per risolvere questa situazione, che dal nostro punto di vista rappresenta un momento molto grave a riguardo di tutto il movimento fin troppo trascurato fino ad ora. Se vogliamo dare un futuro a questo sport non si può continuare a fare finta che niente sia accaduto. Il Tribunale di Pistoia si è espresso molto chiaramente in merito, e se ci sarà anche un appello con assoluzione degli imputati, non significa che non si deve aprire una discussione su questi argomenti a garanzia delle persone che con impegno e passione portano avanti questo sport senza voler fare male a nessuno. A nome di tutto il GS Cintolese – conclude il comunicato - ringrazio tutti coloro che hanno compreso e condiviso la nostra decisione che purtroppo ha privato la Comunità di un importante evento sportivo, ma che è stata presa per dare un domani al ciclismo e alla nostra passione”.