Ciclismo. Il 29 e 30 marzo la ‘Granfondo della Vernaccia’

Tutto pronto per la ‘Granfondo della Vernaccia di San Gimignano’ arrivata alla sua 26esima edizione con la ‘Coppa Martiri di Montemaggio’ che quest’anno torna competitiva e taglia il nastro di mezzo secolo di vita. Due giornate: sabato 29 e domenica 30 marzo promosse e organizzate dal Gruppo Ciclistico Amatori San Gimignano. Presentazione nella nobile sala del Consiglio comunale con il popolare speaker Daniel Guidi, prezioso commentatore e conoscitore del ciclismo nazionale. Ha fatto gli onori di casa il vice sindaco e assessore allo sport Niccolò Guicciardini con a fianco il presidente del gruppo amatori San Gimignano Marino Demi e Paolo Marrucci responsabile degli eventi delle due ruote che portano avanti questa eccellenza sportiva nella città patrimonio dell’umanità. Presenti al tavolo anche Paolo Marafon, presidente Fci Siena e Domizio Spadi del moto Guzzi-Prato organizzatori della 50esima Martiri Montemaggio. Dunque saranno due giornate pedalando per le strade della Valdelsa senese e fiorentina con partenza da Santa Lucia e per la prima volta l’arrivo sarà in piazza duomo. Il percorso lungo della Granfondo di 107 km, quello corto 83 km fra ciclisti e cicliste (quasi) passeggiando ciclopedalando per toccare con mano i panorami che si affacciano fra una collina e l’altra, una vigna e l’altra. La rinata e competitiva ‘Coppa Martiri Montemaggio’ Under 23, di domenica 30 marzo ha iniziato il cammino nel 1946 a ricordo dei 19 partigiani fucilati dai nazifascisti il 28 marzo del ’44, si ripete il solito percorso con il primo vincitore assoluto nel’47 lo scalatore di San Gimignano Mauro Martinucci. Senza dimenticare il campione delle due ruote e mai dimenticato Franco Ballerini e l’altro campione internazionale lo svizzero Fabian Cancellara: la ‘Coppa Montemaggio’ è stata il suo trampolino di lancio nel mondo.

Romano Francardelli