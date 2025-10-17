Acquista il giornale
Ciclismo, il bilancio della stagione esordienti. Coltano in trionfo

La società pisana ha vinto 28 gare

di ANTONIO MANNORI
17 ottobre 2025
La squadra esordienti Coltano Grube

Firenze,17 ottobre 2025 – Che la società pisana Coltano Grube della famiglia Stefanucci, esempio di serietà impegno e passione, fosse la più forte in campo regionale nella categoria esordienti era ampiamente conosciuto ma le cifre della stagione da poco conclusa sono state sicuramente superiori alle aspettative. Ventotto i successi firmati dagli esordienti primo e secondo anno ed ottanta i piazzamenti dal secondo al quinto posto. A livello nazionale la Coltano Grube è risultata anche la plurivittoriosa con gli atleti del primo anno. Dalla prima giornata di gare all’ultima è stata sempre festa per la società gialloblù. Diego Della Polla ha vinto il Campionato Toscano esordienti primo anno e undici le sue vittorie. Tommaso Marini il migliore su scala regionale tra gli atleti di 14 anni. Con i due leader delle classifiche di rendimento i loro compagni di squadra, Stefanini, Maffei, Santini, Nesti Cupelli, altrettanto protagonisti e vittoriosi a completare questo esaltante bilancio per la soddisfazione dei dirigenti e tecnici della società pisana. Ma la stagione toscana 2025 degli esordienti ha messo in risalto altri giovani bravi e brillanti come il pisano De Stefano che ha vinto sicuramente poco rispetto alle tante belle prove offerte, l’aretino di Castiglion Fibocchi, Niccolò Iacopi del Pedale Toscana Ponticino, che si è aggiudicato il titolo toscano del secondo anno. Tra i migliori anche Cavallini, Bonuccelli, Meniconi, Brocchi.

Questa la classifica finale assoluta di rendimento primo e secondo anno della stagione 2025.

1)Della Polla punti 124; 2)Stefanini 89; 3)Marini 70; 4)De Stefano 62; 5)Iacopi N. 58; 6)Cavallini 45; 7)Maffei 42; 8)Bonuccelli 32; 9)Santini 29; 10) Meniconi 27.

SOCIETA’: 1) Coltano Grube vittorie 28; 2)Pedale Toscano Ponticino 4; 3)Pol. Albergo 3; 4) con una vittoria Butese, Donoratico, Empolese, Piano di Mommio Speedy Bike, Pol. Milleluci.  

