Ciclismo, il bilancio della stagione esordienti. Coltano in trionfo

Firenze,17 ottobre 2025 – Che la società pisana Coltano Grube della famiglia Stefanucci, esempio di serietà impegno e passione, fosse la più forte in campo regionale nella categoria esordienti era ampiamente conosciuto ma le cifre della stagione da poco conclusa sono state sicuramente superiori alle aspettative. Ventotto i successi firmati dagli esordienti primo e secondo anno ed ottanta i piazzamenti dal secondo al quinto posto. A livello nazionale la Coltano Grube è risultata anche la plurivittoriosa con gli atleti del primo anno. Dalla prima giornata di gare all’ultima è stata sempre festa per la società gialloblù. Diego Della Polla ha vinto il Campionato Toscano esordienti primo anno e undici le sue vittorie. Tommaso Marini il migliore su scala regionale tra gli atleti di 14 anni. Con i due leader delle classifiche di rendimento i loro compagni di squadra, Stefanini, Maffei, Santini, Nesti Cupelli, altrettanto protagonisti e vittoriosi a completare questo esaltante bilancio per la soddisfazione dei dirigenti e tecnici della società pisana. Ma la stagione toscana 2025 degli esordienti ha messo in risalto altri giovani bravi e brillanti come il pisano De Stefano che ha vinto sicuramente poco rispetto alle tante belle prove offerte, l’aretino di Castiglion Fibocchi, Niccolò Iacopi del Pedale Toscana Ponticino, che si è aggiudicato il titolo toscano del secondo anno. Tra i migliori anche Cavallini, Bonuccelli, Meniconi, Brocchi.

Questa la classifica finale assoluta di rendimento primo e secondo anno della stagione 2025.

1)Della Polla punti 124; 2)Stefanini 89; 3)Marini 70; 4)De Stefano 62; 5)Iacopi N. 58; 6)Cavallini 45; 7)Maffei 42; 8)Bonuccelli 32; 9)Santini 29; 10) Meniconi 27.

SOCIETA’: 1) Coltano Grube vittorie 28; 2)Pedale Toscano Ponticino 4; 3)Pol. Albergo 3; 4) con una vittoria Butese, Donoratico, Empolese, Piano di Mommio Speedy Bike, Pol. Milleluci.