Ciclismo. Il campionato Allievi a Ponte a Ema. Coppa Sei Martiri e Memorial Bartali

Sono 116 gli allievi iscritti alla 76ª Coppa Sei Martiri-Memorial Gino Bartali, una delle gare più anziane del calendario ciclistico in Toscana, che si corre questa mattina a Ponte a Ema organizzata dalla società sportiva Aquila del presidente Francesco Panichi. La gara sarà valevole per l’assegnazione del titolo provinciale fiorentino per gli atleti residenti in provincia di Firenze e costituisce l’anteprima del Campionato Regionale della categoria previsto a Pieve a Fosciana in Garfagnana domenica 29 giugno dove nella stessa giornata ci saranno anche i due campionati toscani 1° e 2° anno. Il ritrovo presso il Circolo L’Unione in via Chiantigiana dove si trova anche la sede della società fiorentina fondata nel 1927 (e Gino Bartali fu uno dei primi atleti a indossare la tradizionale maglia bianconera), dove è previsto l’arrivo al termine degli 80 km. La gara che renderà omaggio alla lapide dei Martiri prima della partenza, prevede le asperità di Carbonile, del Castello di Incisa, e nel finale la salita da Bagno a Ripoli a Osteria Nuova, seguita dalla discesa su Antella, Ponte a Niccheri e l’arrivo attorno a mezzogiorno a Ponte a Ema con premiazione al Circolo l’Unione di via Chiantigiana.

Antonio Mannori