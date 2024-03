Ciclismo. Il carpigiano Pongiluppi secondo a Ponte a Egola

Secondo gradino del podio per il carpigiano Matteo Pongiluppi a Ponte a Egola (Pisa), mentre domani a S.Mauro Pascoli in Romagna saranno in gara le donne esordienti ed allieve per la conquista della maglia di campione regionale, la giornata romagnola sarà conclusa dalla gara per allievi.

È iniziato bene il weekend pasquale del carpigiano Matteo Pongiluppi con la nuova casacca dell’Hoplà Petroli Firenze regolando il gruppo alle spalle del compagno di squadra Francesco Della Lunga che ha anticipato tutti con un allungo nel finale Domani Pongiluppi sarà al via del Trofeo della Cerbaia (Firenze) puntando a salire sul gradino più alto del podio per conquistare quel successo che merita per poter compiere il salto tra i professionisti, Ordine d’arrivo:1° Francesco Della Valle (Hopplà Firenze) - 2° Matteo Pongiluppi (idem) a 2" - 3° Lorenzo Magli (Mastromarco).Sempre a Ponte a Egola hanno gareggiato gli juniores del Team Paletti che hanno concluso in gruppo, con vittoria del toscano Damiano Petri (Pol.Monsumannese) che ha preceduto il polacco Adam Bronokowski ed il messicano Ortiz Morales. Domani saranno le donne esordienti ad aprire le ostilità in quel di S.Mauro Pascoli dove sarà in gara per i colori modenesi Valentina Tasselli (Cicl.Novese) seguiranno le donne allieve con al via le carpigiane Alessia e Martina Orsi in maglia Calderara,per entrambe le categorie saranno assegnate le maglie giallorosse di leader dell’Emilia e Romagna .Alessia Orsi in particolare nella gara d’apertura in terra veneta ha colto una pregevole quinta piazza ed è tra le favorite. La gara riservata agli allievi maschili siglerà l’impegnativa giornata organizzativa della Fiumicinese con il via alle 16,15 (Km.46,500) sarà la rivincita dello sprint di domenica scorsa alla Fioritura a Vignola essendo al via il podio completo che ha dominato la classica modenese, per i colori modenesi gareggerà la Ciclistica Maranello,diretta da Davide Pelloni e Claudio Caselli.

Andrea Giusti