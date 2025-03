Ciclismo, il Casano con lo Stabbia negli juniores e il gruppo di esordienti

Luni, 8 marzo 2025 – Nel pregevole e accogliente angolo di verde nelle Terre di Luni si è svolta la presentazione ufficiale della squadra juniores 2025, Casano-Stabbia e quella esordienti del Casano Cycling Team che ha quali maggiori sponsor la Se.Pr.In. di Paolo Colò, Poliartigiana di Ginevra Vezzi, Segno Verde azienda rappresentata da Paolo Marselli. L’abbinamento juniores unisce due storiche società, quella ligure del Casano fondata nel 1956 e che organizza anche il Giro della Lunigiana juniores internazionale a tappe alla soglia del Cinquantenario, quella dello Stabbia Ciclismo presieduta da Luciano Benvenuti, che ha festeggiato alla fine del 2024 i 50 anni di attività.

Due società con dirigenti appassionati, seri e responsabili, per un progetto che guarda al futuro come piace al team manager Cristian Castagna. La squadra juniores forte di 9 atleti comprende alcuni atleti che arrivano dal Sud in virtù della collaborazione con la Ciclotour, e il campione toscano degli juniores 2024, Riccardo Del Cucina, che ha iniziato la stagione con il settimo posto a Cerbaia di Lamporecchio.

JUNIORES: Riccardo Del Cucina, Massimo Mezzasalma, Leonardo Anichini, Lorenzo Guidi, Pietro Menici, Guido Paladini, Antonino Lucia, Giuseppe Bruno, Alessandro Fiore. Lo staff tecnico con Giuseppe Di Fresco (auguri per il suo compleanno proprio in occasione dell’8 marzo giorno di presentazione dei programmi, Giuseppe Toni (preparatore), Alessandro Mansueto, Michele Corradini, Etelbo Arzilli, Michelino Vittori (direttore generale), ed i collaboratori Aldo Cappelli e Giulio Fruzzetti.

Sono nove anche gli esordienti del Casano Cycling Team grazie alla collaborazione del Pedale Sarzanese che volentieri gli ha passati alla società del presidente Carlo Della Tommasina, e che oltre all’attività su strada effettueranno anche quella nel mountain bike.

ESORDIENTI: Lorenzo Cafà, Gioele Cichero, Michele Fantelli, Giovanni Ferrari, Daniele Nasti (tutti del 1° anno); Giovanni Gianardi, Nicolò Riccobaldi, Devid Signanini, Carlo Bretschveider (2° anno).

Lo staff tecnico comprende con il preparatore Daniele Della Tommasina, i direttori sportivi Leonardo Pucciarelli e Gian Luca Lazzini, quello per il fuoristrada Salvatore Commone, il collaboratore Federico Cozzani. Il biomeccanico è Alessandro Colò, l’osteopata Vincezo Saffiotti, il nutrizionista Matteo Michelotti, il medico sociale il dottor Carlo Giammattei.