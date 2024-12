Ciclismo, il ds Francesco Frassi lascia il Team Corratec Fantini

Montecatini Terme, 6 dicembre 2024 - Con il comunicato ufficiale della nuova squadra e una breve dichiarazione dello stesso tecnico, il direttore sportivo pisano Francesco Frassi ha reso noto di aver lasciato il Team Corratec Vini Fantini la squadra Professional legata alla città di Montecatini Terme. Frassi che vanta dieci anni di esperienza in varie formazioni italiane, guiderà il prossimo anno il team Israel Premier Tech di Sylvan Adams, patron, magnate della squadra e Campione del Mondo nel Mediofondo per la sua età, nella stagione 2023. Classe 1979, Frassi porterà nella nuova formazione la sua conoscenza delle corse italiane: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di una squadra che ho sempre stimato molto. Poter lavorare in una Professional di così alto livello è la prosecuzione del mio sogno di direttore sportivo, ci tengo a ringraziare sia Carlström e Bauer per la fiducia sia le formazioni per le quali ho lavorato finora (Monte Pisano, Amore & Vita Fanini, Neri Sottoli e Corratec Vini Fantini) nelle quali ho imparato questo mestiere che mi ha portato qui oggi. Sono pronto a dare il massimo ogni giorno”. Antonio Mannori