Ciclismo. Il finalese Aleotti 92° alla Vuelta. Barbieri cerca la top five in Olanda

Alla Vuelta vittoria dello spagnolo Soler con il finalese Giovanni Aleotti che ha concluso la tappa di Lagos de Somiego 92° dopo aver condotto i suoi leader Hindly e Pellizzari nella prima parte della tappa a conservare le posizioni di classifica. Rachele Barbieri conclude oggi il Simac Ladies in Olanda cercando un piazzamento nella top five. Si conclude oggi anche il Giro della Lunigiana juniores con il promettente finalese Matteo Paltrinieri ancora migliore degli emiliani, mentre il team modenese -reggiano VF Group a Larciano (Pt) proverà a difendere la sua leadership del Trofeo delle Regioni. Le donne esordienti ed allieve a Piumazzo di Castelfranco, i Giovanissimi a Pavullo e i cicloturisti al 7 Colli sono gli appuntamenti del ciclismo sulle strade modenesi. Pedaleranno con partenza da Saliceta Panaro sulle colline modenesi con le vette fissate ad Ospitaletto, La Fontanina ed il Puianello per complessivi 110 chilometri nella 30^ edizione della manifestazione organizzata da Cedas New Holland Modena dalle ore 7 a marcia libera. A Piumazzo gareggeranno nel nome di Alfonsina Strada le donne. Alle 15 scatteranno le esordienti con le tricolori Aurora Cerame , 1° anno e Nicole Bracco 2° anno che cercheranno il bis sulla distanza di 27,6 chilometri. Seguiranno alle 16,15 (64,4 chilometri) le allieve con la serramazzonese Anna Mucciarini campionessa provinciale a Formigine a caccia del podio. A Pavullo saranno i giovanissimi a sognare di diventare campioni sul Circuito degli Assi dove hanno gareggiato Mercks e Gimondi. La gara organizzata dalla Ciclistica Pavullese con la regia di Mauro Caselli è valida quale Meeting Provinciale su strada con il via alle 15. Esordienti ed Allievi maschili gareggeranno a pochi chilometri dalle ragazze in quel di Calcara con il via alle 14,30 (74,4 chilometri) per gli allievi mentre concluderanno gli esordienti alle 16,30 (Km,.37,400) A Fornuovo S,Giovanni (Bergamo) l’azzurra solierese Alessia Orsi in gran condizione andrà a caccia del poker di successi su strada.

Andrea Giusti