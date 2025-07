Ciclismo, il fiorentino Olmi vince il quinto titolo mondiale giornalisti

Firenze, 2 luglio 2025 - Arriva dalla Danimarca il quinto mondiale giornalisti ciclisti, per il collega fiorentino Leonardo Olmi. La prova su strada su di un circuito vallonato di 11 km da ripetere sei volte, con alcuni strappi brevi ma duri e l’aggiunta del vento. La partenza è stata unica unica per tutte le categorie, con gli esponenti più giovani che sono andati presto all’attacco e con Olmi (Master 3) che si è inserito nella fuga che ha caratterizzato la gara. Il fiorentino, il più anziano dei quattro (classe 1964), ha collaborato per tre giri quindi si è staccato dai più giovani procedendo da solo per gli ultimi due giri conservando un vantaggio di 50 secondi sul suo diretto avversario. Per Olmi la quinta maglia di Campione del Mondo, dopo le precedenti 4 vittorie (2 in Mountain bike e 2 su strada) al Media World Cup in Polonia.