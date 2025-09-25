Ciclismo, il giovane talento della Ceretolese trionfa in occasione del Gran Premio di Modena. Pellegrino adesso vince anche in volata

Un altro risultato di prestigio per Sergio Pellegrino, già campione regionale nella categoria Esordienti secondo anno. Sergio si impone nel Gran Premio Città di Modena. Prova mista, sulla distanza di 40,2 chilometri con un dislivello di 400 metri all’altezza del comune di Maranello e arrivo in cima alla salita di San Venanzio.

In gara 115 atleti: favorito della vigilia Niccolò Trainotti (Forti e Veloci) già vincitore di 4 gare in stagione. Come avversario Sergio Pellegrino (Ceretolese 1969), vincitore di 3 trofei tutti con arrivo in salita.

I due si erano già sfidati a Borgo Valsugana (Trento) per la famosa Coppa di Sera nell’ambito della più ampia manifestazione nota come Coppa d’Oro. Il bolognese, rientrato da tre settimane alle gare dopo oltre un mese di stop dovuto all’infortunio patito al campionato nazionale di Gorizia che gli aveva provocato una frattura al braccio sinistro, è motivato a far bene in questo finale di stagione.

La gara parte forte ed è Trainotti che va in fuga per 4 giri finché una coppia di atleti formata da Pellegrino e dal cremonese Branchi lo raggiunge. Nei successivi 3 giri il terzetto rallenta la velocità e qualche altro atleta si aggrega. Non appena inizia la salita di San Venanzio (2,5 chilometri con tratti di pendenza fino al 18 per cento) Sergio prende il comando della gara e si inerpica con Trainotti a ruota lungo il crinale.

Si arriva alla volata a due degli ultimi 300 metri: la spunta Pellegrino portando in trionfo per la prima volta in stagione la sua maglia giallo rossa di campione regionale.