Ciclismo, Il giro della riviera apuana ha assegnato le maglie tricoloridei unvs. i nomi di tutti i vincitori. Il Velo Club Carrara e l’Uisp incoronano vincitori Luca Amorfini e Francesco Righi

Nuovi titoli e tante emozioni nel 51° Giro della Riviera Apuana. La kermesse ciclistica, valida come 11° Trofeo Alessandro Pallucca – 3° Trofeo Renato Pardini – 3° Coppa Guido Simoncini, è stata organizzata dal Velo Club Carrara in collaborazione con il comitato Uisp Massa Carrara che ha accolto l’evento presso il campo scuola di via Oliveti. In questa quinta tappa il circuito si snodava nel tratto classico della zona industriale per 65 chilometri. La manifestazione era anche valida per il campionato italiano dei Veterani sportivi (Unvs) ed in palio vi era il secondo Memorial Mauro Balloni. Luca Amorfini (Master 1) e Francesco Righi (Master 5) hanno dominato l’evento nelle rispettive categorie. Ecco i titoli Unvs assegnati: M3 – Filippo Mattoli; M4 – Alessandro Jammarini: M5 – Paolo Bendinelli; M6 – Renato Pieroni; M7 – Maurizio Cacciagrande; M8 Marcello Tonelli; M9 – Attilio Dalle Mura; donne – Alessandra Lari.

Il trofeo Pallucca se lo è aggiudicato il Gs Cicli Baldini, la coppa Simoncini è andata invece a Renato Pieroni, come miglior ciclista della provincia. Per quanto concerne il Giro della Riviera ecco i primi classificati per raggruppamento nella quinta giornata e i leader tra parentesi del circuito. Elite sport 1) Roberto Rocchi (Omar Morouan – Asd Speedy bike); M1 - Amorfini (Mirko Trosino – Bicisport Sanguinetti); M2 1) Luca Di Pierro (Tiziano Mura – Asd Cicli Falaschi) ; M3 1) Gioacchino Maurizio Arcara (Arcara – Vc Forte dei Marmi); M4 1) Paolo Rilli; (Renato Pieroni – MS cicloamatori) M5 1) Francesco Righi (Righi – Gs Baldini); M61) Marco Silvestri; (Agostino Del Monte – Gs Baglini); M7 1) Paolo Cavalleri; (Stefano Olobardi – Gs Pedale Pietrasantino); M8 1) Alessandro Lenzi (Lenzi New Mt biketeam 2001 Asd Angeli Costruzioni); Donne 1) Lari (Valeria Graffeo – Asd La Belle Equipe) 2) Letizia Lombardi.

v.b.