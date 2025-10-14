Ciclismo. Il Gp Del Rosso è di Iacomoni. Roggi vince il Memorial Forconi

La chiusura della stagione ciclistica in Toscana sarà oggi con la Coppa del Mobilio a Ponsacco ma ormai il bilancio dell’annata è definito. Ieri gli ultimi acuti di Federico Iacomoni, ventitreenne trentino della Biesse Carrera che si è imposto per distacco dopo una lunga fuga nel Gp Ezio Del Rosso a Montecatini per élite e under 23. Alle sue spalle a 1’42" il gruppo inseguitore regolato da Manenti su Gialli, Rossi e Bessega. Nel Memorial Piero Forconi per allievi a Mercatale Val di Pesa quinto successo dell’aretino Tommaso Roggi della Iperfinish (23 le vittorie di questo team) che ha regolato in volata Bordignon, mentre a 7" in terza posizione Luci, quindi Moretti e Ietta.

Bilancio - Negli élite-under 23 dominio del Team Hopplà con 17 vittorie. Sul piano individuale un suo atleta Marco Manenti primo nella classifica di rendimento con 94 punti e 8 vittorie davanti a Lorello 83 e Cataldo 78 e quarto posto per Regnanti. Nella categoria juniores trionfo per il Team Vangi Calenzano che ha collezionato 20 vittorie. Nella graduatoria di rendimento primo posto per Giacomo Serangeli (Vangi) con 74 punti seguito da Del Cucina 70, Proietti Gagliardoni 69, Pavi Degl’Innocenti 68 e Sgherri Giacomo con 38. Prima società tra gli allievi la Iperfinish che ha raggiunto quota 23 successi dominando la classifica di rendimento con Agnini 112 punti, Spanio 58, Luci 46, Favilli 31 e Roggi 30. Annata record invece per la Coltano Grube tra gli esordienti con ben 28 vittorie e primo posto nella classifica di rendimento per il campione toscano 1° anno Diego Della Polla con 124 punti. A seguire Stefanini 89, Marini 70, De Stefano 62, Iacopi Niccolò con 58. Per la Toscana annata strepitosa su pista con il titolo mondiale ed Europeo di Francesco Matteoli, i tre titoli italiani negli juniores con il quartetto dell’inseguimento composto da Ferruzzi, Matteoli, Menici e Gaggioli, con Emanuele Ferruzzi nello scratch e con Elisa Ferri nella prova della eliminatoria, oltre a 5 medaglie d’argento. Dai tricolori giovanili sulla pista di Firenze una medaglia d’argento e due bronzi.

Antonio Mannori