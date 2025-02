Ciclismo: il Gragnano Sporting Club tra le 10 squadre Continental nazionali

Gragnano (Lucca),17 febbraio 2025 - Crescere, è la parola chiave usata nel suo saluto dal presidente Carlo Palandri. Una bella novità quella che arriva dalla provincia di Lucca e dal Gragnano Sporting Club, da 32 anni nel ciclismo, frutto della passione e dell’impegno del suo presidente. La società lucchese dopo il 2023 che la vide squadra al vertice in campo nazionale, e dopo la stagione 2024 dove l’impegno e gli sforzi si sono concentrati nella crescita del vivaio Under 23 con un bilancio di una vittoria e numerosi piazzamenti, ha annunciato la novità.

Nel 2025 il Gragnano Sporting Club farà parte dei Team Continental, con un gruppo di 12 atleti a disposizione di due affermati tecnici come Marcello Massini ed Alberto Conti, i quali lavoreranno per preparare i corridori a un calendario di gare nazionali e internazionali insieme a tutto lo staff della società, che comprende oltre al presidente Carlo Palandri, gli storici collaboratori: Betti, Pippi, Palandri Marino, Di Paola, Marchini, Tuccori, Celoni, più il meccanico Del Carlo. La squadra si compone dei riconfermati Boschi Lorenzo, Cozzani Piergiorgio, Creatini Matteo, Ninci Alessio, Rossi Giairo (tutti Under 23). I nuovi saranno gli U23 Piccini Mattia e Bufalini Davide e gli élite Cataldo Lorenzo, Chiarucci Andrea (entrambi tornano a far parte del Gragnano), De Totto Andrea, Lucca Simone, Rigatti Tommaso. Una squadra equilibrata per effettuare una stagione puntando ad obiettivi importanti nel ricordo del compianto collaboratore Andrea Marinari che rappresentava nella società il marchio La Seggiola, morto a seguito di un malore improvviso nel giugno scorso. Importante l’aiuto delle aziende che hanno accettato con entusiasmo questo nuovo progetto, con in testa La Seggiola, Granducato Service, Tirrena Bitumi, Continental, ed altri ancora.

Le biciclette firmate Olmo, l’abbigliamento tecnico della storica ed apprezzata ditta Natali Sport Wear. Il debutto sabato 22 febbraio nella Firenze-Empoli e nella Coppa San Geo mentre a fine marzo è prevista la prima uscita all’estero in Slovenia nel Gp Adria. Il Gragnano Sporting Club è stato presentato come al solito all’Hotel Country-Palo Alto a Gragnano presenti il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro con il vice Matteo Francesconi, l’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti, e per il ciclismo la consigliera nazionale Laura Puccetti, il presidente del Collegio Revisori dei Conti Simone Mannelli, il presidente del Comitato Regionale Toscana, Luca Menichetti con quello del Comitato Provinciale di Lucca Pierluigi Castellani.