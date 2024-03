Ciclismo: il Gran Premio Giuliano Baronti. Team Vangi show, buona la prima. Sambinello: fuga e sprint vincente

Il debutto stagionale del Team juniores fiorentino di Calenzano, Vangi Il Pirata Sama Ricambi, uno dei più forti in campo nazionale, è stato un vero trionfo nel secondo Gran Premio Giuliano Baronti ai piedi del Montalbano, una gara organizzata in maniera eccellente dal Team Francol Ballerini e da Alessio e Stefano Baronti per ricordare il loro padre. La squadra diretta da Matteo Berti, non ha solo vinto con Enea Sambinello, diciottenne già brillante protagonista nella passata stagione, ma ha piazzato altri due corridori, Meccia e Toselli, rispettivamente al nono e decimo posto.

Sambinello è entrato in azione sulla salita di Giugnano a una quindicina di chilometri dal traguardo assieme ad altri 4 favoriti che poi ha regolato sul traguardo con uno sprint autorevole anticipando Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini e lo sloveno Valiavec.

Nel dopo corsa della gara di Cerbaia di Lamporecchio oltre alla gioia del vincitore Sambinello, la soddisfazione del ds Matteo Berti e del presidente Fabrizio Vangi. Domenica 10 marzo la squadra correrà in casa, essendo in programma sul "Circuito degli Assi" a Calenzano il terzo Memorial Paolo Baicchi. La gara su di un anello non facile si svolgerà al mattino con partenza alle ore 10, organizzata dalla Virtus VII Miglio di Settimello presieduta da Paolo Traversi.

Antonio Mannori