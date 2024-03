Ciclismo, il Memorial Paolo Baicchi a Calenzano

Calenzano, 7 marzo 2024 -Secondo appuntamento della stagione ciclistica juniores domenica prossima 10 marzo sul “Circuito degli Assi” tra Settimello e Calenzano, con la disputa del 3° Memorial Paolo Baicchi, titolare della Regia Congressi, ed amante del ciclismo. Un’iniziativa dei figli di Paolo, Riccardo e Tommaso (la Regia Congressi Seiecom-CPS Professional Team sarà al via della corsa) con l’organizzazione della gara affidata alla Pol. Virtus VII Miglio presieduta da Paolo Traversi. Il ritrovo presso il Circolo MCL Don Minzoni di Settimello con trasferimento del gruppo di un chilometro per raggiungere il circuito calenzanese lungo 3 km e mezzo con un tratto in salita prima del traguardo posto su via delle Cantine. I giri da percorrere saranno 22 per un totale di 77 chilometri, con partenza alle ore 10 e conclusione poco prima di mezzogiorno. Al via circa 110 juniores (numero massimo consentito per ragioni di sicurezza) con la presenza anche di Enea Sambinello della Vangi Il Pirata, team che corre in casa, e vincitore domenica scorsa al debutto. La direzione di gara affidata a Gianni Cantini.