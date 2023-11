Ciclismo il mercato. Un colpo di scena inatteso. Migheli non va a Monsummano

Un vero e proprio colpo di scena nel ciclo-mercato nostrano. Uno degli allievi più forti della categoria e più contesi sul mercato, l’empolese di Limite sull’Arno Gerolamo Manuele Migheli, non debutterà nella categoria juniores il prossimo anno con la Polisportiva Monsummanese. Un terremoto in piena regola, in quanto il passaggio alla società di Monsummano Terme era stato ufficialmente reso noto addirittura ai primi di giugno. Cinque mesi dopo la Pol. Monsummanese ha invece reso noto che Migheli non farà parte della formazione juniores del prossimo anno. In attesa di conoscere i motivi di questa decisione improvvisa, aggiungiamo che ora è aperta la "caccia" al promettente atleta toscano da parte di società toscane e di altre regioni. Giova ricordare che Gerolamo Manuele Migheli nel 2022 vinse il titolo toscano allievi e quest’anno è stato senza dubbio il più forte in Toscana, portando a casa complessivamente ben otto vittorie.

An.Mann.