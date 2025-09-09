Ciclismo. Il messicano Cisneos vince a Castelfiorentino

In Toscana dopo la vittoria del costaricano Enrique Sebastian Castro Castro nella Coppa Comune di Cerreto Guidi, è arrivata anche quella messicana ottenuta alla maniera forte da Said Jose Leon De Diaz Cisneos portacolori juniores della A.R. Monex Pro Cycling Team, una squadra che costantemente gareggia nelle gare toscane sia con questa juniores presente in Valdelsa, che con quella dei dilettanti. Cisneos si è imposto con 1’42" di vantaggio sul gruppo degli inseguitori nella terza edizione della Coppa Città di Castelfiorentino-Trofeo Sportivi Il Bastione, noto locale di sportivi e soprattutto appassionati di ciclismo nel seguire i beniamini locali Bettiol, Sbaragli e Matteoli. La gara era inoltre dotata della Coppa Sport Angels, quest’ultima società organizzatrice. Al via 93 corridori e finale tutto di marca messicana con lo scatenato Cisneos che è volato sulla salita di Castelnuovo d’Elsa (percorso dai corridori per tre volte) per poi andare a cogliere indisturbato il successo sul traguardo di via Cesare Battisti. Dietro e dopo aver ricordato la bravura espressa dal solitario battistrada, non c’è stato accordo tra gli inseguitori per cercare di riprendere lo scatenato fuggitivo e non è rimasto che lottare per la seconda piazza. Ai posti d’onore per la cronaca si sono classificati Ferruzzi e Sciarra, due degli atleti più attesi in questa corsa. Dei corridori che hanno preso il via, hanno concluso la gara svoltasi sulle strade della Valdelsa in 40 e cerimonia di premiazione presso il Circolo Arci Il Bastione. Arrivo: 1)Said Jose Leon De Diaz Cisneos (A.R. Monex Pro Cycling Team) Km 115, in 2h48’05", alla media di km 41,051; 2)Emanuele Ferruzzi (Polisportiva Monsummanese) a 1’42"; 3)Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini Lucchini); 4)Andrea Bonciani (Polisportiva Monsummanese); 5)Nicola Cerame (Team Franco Ballerini Lucchini Energy); 6)Barra; 7)Giandoso; 8)Damiano; 9)Sardone; 10)Luci.

Antonio Mannori