Ciclismo, il presidente della Federciclismo dopo un weekend da incorniciare. Vivarini celebra il tris: "Il nostro territorio è fra i più attivi»

L’ultimo weekend dell’estate con le vittorie di Armin Caselli, Chiara Gualandi e Nicolò Fiumara racchiude una serie di risultati da incorniciare per il ciclismo modenese.Ovvia la grande soddisfazione del presidente provinciale modenese Enzo Varini: "Le vittorie gialloblù sono ovviamente il frutto del grande lavoro svolto dalle società gialloblù che ho l’onore e l’onere di guidare al mio secondo mandato olimpico – ha chiosato l’esponente della Federciclismo –. La prima vittoria del 18enne Armin Caselli ad Alta Padovana, quella della elite Chiara Gualandi nella Rompicorno e il poker di Nicolò Fiumara nel Giro di Romagna mi riempiono di soddisfazione. La nostra provincia è quella che nonostante la mancanza di circuiti protetti organizza più gare promozionali nella nostra regione. La nostra provincia ha ben tre rider tra i professionisti Giovanni Aleotti, Luca Covili e Luca Paletti e tra le donne l’ex iridata Rachele Barbieri e la campionessa europea Gaia Masetti e la new entry Linda Laporta e poi tra le juniores la solierese Alessia Orsi e l’allieva serramazzonese Anna Mucciarini. La stagione su strada si concluderà domenica a Manzolino. Tutti e tre vincitori del weekend sono cresciuti nel vivaio della Ciclistica Maranello.

Andrea Giusti