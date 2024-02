Ciclismo. Il recupero medico di Giacomo Nizzolo

Dopo la caduta in allenamento dello scorso 2 gennaio, per Giacomo Nizzolo è iniziata la fase di riabilitazione in previsione della nuova stagione. Il professionista di Besana è passato alla corte del team elvetico Q36.5 Pro Cycling. Lorenz Emmert, responsabile sanitario della squadra, ha emesso un bollettino medico. "Nizzolo ha già cominciato la fase di riabilitazione. Siamo molto ottimisti sul fatto che possa riuscire a tornare ai suoi livelli nelle prossime settimane. Sta recuperando bene nonostante si tratti di un infortunio tutt’altro che banale (frattura al piatto tibiale della gamba destra). Probabilmente tornerà a primavera inoltrata".

Dan.Vig.