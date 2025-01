Ciclismo. Il rilancio del S.Miniato. Due formazioni al via

L’opera di rilancio della società San Miniato Ciclismo intrapresa con ammirevole impegno a tanta passione dal suo presidente l’empolese Alberto Carmignani sta procedendo bene. La campagna promozionale per la stagione 2025 ha consentito di allestire al momento una sestetto allievi, mentre il gruppo dei giovanissimi è forte già di una decina di tesserati, e trovano spazio anche i cicloamatori che al momento sono sei.

La San Miniato Ciclismo inoltre organizzerà nel mese di luglio (da stabilire la data ufficiale) le due gare per esordienti primo e secondo anno a Casenuove di Empoli in collaborazione con la locale Trattoria Cioffi e gli sportivi della frazione empolese. Il presidente Carmignani vorrebbe completare la giornata ciclistica giovanile a Casenuove, organizzando anche una gara allievi, mentre a fine settembre ci sarà come al solito la gara di chiusura della stagione giovanissimi sul circuito della zona artigianale di San Miniato Basso.

Ultimo aspetto garantito dalla San Miniato Ciclismo che fa onore a questa società, la sua disponibilità e collaborazione ad altre società e comitati organizzatori per organizzare gare qualora in qualche giornata il calendario regionale presentasse un vuoto e le società toscane per gareggiare sarebbero costrette a lunghe trasferte fuori regione. "Perché – afferma Carmignani – non unire le forze per mettere in piedi la manifestazione nella nostra Regione?". Questi i quadri al momento.

Allievi: Giulio Bellucci, Matteo Diano, Diego Donofrio, Matteo Peragnoli, Mattia Puccini, Lorenzo Tirino. Direttore sportivo Rodolfo Pucciarelli; accompagnatori Rolando Bini e Marino Della Pace.

Giovanissimi: In via di definizione questa compagine che sarà composta da una decina di tesserati diretti da Alice Ammannati; accompagnatori Giuseppe Graceffa e Emilio Melanos.

Cicloamatori: sei i tesserati ma come per le altre categorie, allievi e giovanissimi, la società è pronta a tesserarne altri.

Antonio Mannori